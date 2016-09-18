Липецк, 18 сентября, 2016, 12:04 — ИА Регнум. В Липецкой области явка на выборы к 10:00 составила 6,08%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

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Всего по области за два часа проголосовали 56 тыс. 862 человека. В областном центре явка ниже — она составила 4,04%. Там проголосовало более 16 тысяч человек.

Напомним, жители Липецкой области в единый день голосования выбирают депутатов Государственной думы седьмого созыва, а также депутатов Липецкого областного совета шестого созыва и депутатов трех сельских поселений. В регионе открыто 909 избирательных участков. Правом голоса обладают более 940 тысяч человек.