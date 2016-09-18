Смоленск, 18 сентября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. 4,66% жителей Смоленской области, имеющих право голоса, приняли участие в выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва на 10:00 18 сентября, сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме.

animatedheaven Голосование

Всего в регионе можно проголосовать на 803 избирательных участках, с 08:00 до 20:00. В списках избирателей — 786 тыс. 393 жителей области.

Выборы в российский парламент проходят по смешанной системе: половина мест из 450 займут депутаты, избранные по спискам (их зарегистрировали 14 партий), для этого партии нужно набрать не менее 5%. Еще половину мест займут одномандатники. В Смоленской области сформировано два округа, соответственно, на два мандата претендуют 20 кандидатов, все они также выдвинуты политическими партиями.

В 2011 году на выборах в Госдуму в Смоленской области проголосовали 49,6% избирателей.