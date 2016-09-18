Петропавловск-Камчатский, 18 сентября, 2016, 12:01 — ИА Регнум. На Камчатке в 20 часов по местному времени (11.00 мск) закрылись все 194 избирательных участка. Таким образом, регион первым начал и первым в стране закончил выборы-2016. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме края, выборы на полуострове прошли без нарушений и никаких жалоб не поступало.

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По последним данным, в выборах на Камчатке приняли участие более 82 тыс. человек. Это данные на 18.00 (09.00 мск). Окончательные цифры по явке будут объявлены утром в понедельник вместе с предварительными итогами голосования. Как отмечают в избиркоме, довольно активно голосовали жители отдаленных районов Камчатки, например, в Пенжинском, Быстринском и Алеутском, где явка превысила 50%.

На Камчатке прошли выборы в Госдуму, в которых по одномандатному округу участвовали шесть претендентов от края, а также выборы в Законодательное собрание края — на 28 мест было примерно 300 кандидатов. В районах края избирали 12 глав поселений, а также 51 депутата в местные органы власти.