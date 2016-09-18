Нижний Новгород, 18 сентября, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы и регионального Законодательного собрания по предварительным данным облизбиркома на 10:00 составила 6,2%.Наиболее высокая явка зарегистрирована в окружной избирательной комиссии №15 — 11,69%, наиболее низкая — в ОИК №2 (2,92%).

Андрей Репин ИА REGNUM День выборов

В 2011 году явка на выборах в Государственную думу в Нижегородской области 4 декабря на 10:00 составила 4,15%.

По данным облизбиркома, серьезных нарушений в ходе голосования не зафиксировано. В то же время жители Нижнего Новгорода сообщают, что накануне, в так называемый День тишины, когда запрещена любая агитация, они нашли в своих почтовых ящиках агитматериалы «Справедливой России» и главы регионального отделения этой партии Александра Бочкарева. При этом никаких выходных о том, кем оплачены эти материалы, в газете не содержится. Это может быть как нарушением предвыборного законодательства, так и провокацией.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным облизбиркома, для проведения выборов в регионе организовано 2237 избирательных участков. В облизбиркоме утверждают, что все они открылись ровно в 08:00.

В то же время в системе ГАС «Выборы» содержатся данные о 2467 созданных в Нижегородской области участках и о том, что в 08:00 открылись 2362 из них (95,74%). Кроме того, не совпадают данные системы ГАС «Выборы» и облизбркома по количеству зарегистрированных избирателей — 2 млн 622,911 тыс. и 2 млн 623, 187 тыс. человек. В свою очередь региональное Законодательное собрание ранее сообщало о том, что в регионе зарегистрировано 2 млн 636, 906 тыс. избирателей.

В состав Законодательного собрания войдут 50 депутатов: половина из них будет избираться по одномандатным округам, половина — по партийным спискам. Списки кандидатов зарегистрированы от 8 политических партий. В 25 одномандатных округах выдвинуты кандидаты от 11 политических партий и самовыдвиженцы.

Списки кандидатов на выборы в Государственную Думу ФС РФ выдвинули 14 политических партий. В 5 одномандатных избирательных округах на территории Нижегородской области на выборах депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва зарегистрировано 46 кандидатов от 13 политических партий.

Голосование будет проходить с 08:00 до 20:00.