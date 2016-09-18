Орел, 18 сентября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. 7,13% жителей Орловской области приняли участие в едином дне голосования 18 сентября на 10:00, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

uglowp Выборы

Всего в регионе сегодня проходит 246 избирательных кампании: это выборы депутатов Государственной думы, выборы Орловского областного совета, а также 244 кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Выборы в Госдуму проходят по одному одномандатному округу (10 кандидатов). На выборах в Орловский облсовет предстоит распределить 50 депутатских мандатов, на них претендуют 264 депутата.

Проголосовать жители региона смогут с 08:00 до 20:00.

Между тем, по данным облизбиркома, на данный момент поступили три жалобы (в том числе — на нарушение правил агитации и требование аннулировать регистрацию кандидата), во всех случаях нарушений не установлено.

На выборах депутатов Госдумы предыдущего созыва в 2011 году явка в Орловской области составила 64,7%. На выборах в облсовет в том же 2011 году явка составила 63,75%.