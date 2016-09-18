Москва, 18 сентября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на критику в адрес России со стороны постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций Саманты Пауэр. Соответствующее заявление она опубликовала сегодня, 18 сентября, в своем Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Напомним, Саманта Пауэр заявила, что Захаровой должно быть стыдно за её заявление о том, что США поддерживают террористов в Сирии. Это заявление Захаровой было вызвано вопиющим актом агрессии США по отношению к Сирийской Арабской Республике.

ВВС США нанесли мощный авиаудар по позициям сирийских правительственных войск в районе города Дейр-эз-Зор. При этом американские военные не предупредили российских военных о нанесении авиаударов по району Дейр-эз-Зора, хотя должны были это сделать согласно меморандуму о безопасности полетов в Сирии.

В результате авиаудара погибли 62 военнослужащих сирийской армии, более сотни получили ранения. Этот вопиющий акт агрессии со стороны США был совершен на фоне перемирия, которое с таким трудном было достигнуто в Сирии.

Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с американским нападением на сирийские войска. Пауэр демонстративно не сталал слушать выступление российского постпреда Виталия Чуркина, а пошла рассказывать журналистам, что Москва действует «цинично и лицемерно». Она также заявила, что Захаровой должно быть стыдно за её заявление.

Официальный представитель МИД РФ ответила Пауэр:

«Дорогая Саманта Пауэр, чтобы узнать значение слова «стыд», советую Вам съездить в Сирию и пообщаться там с людьми. Не с «нусравцами», не с умеренной оппозицией, о доставке гуманитарной помощи которым так беспокоится Вашингтон. Не с проживающими на западе борцами за светлое будущее этой страны. А с людьми, которые там живут, несмотря на то, что уже почти 6 лет над их страной ставится кровавый эксперимент при активном участии Вашингтона. Я с сирийцами общаюсь регулярно: представителями оппозиции из сирийских городов, детьми-сиротами, которые приезжают в Россию на отдых и реабилитацию, журналистами».