Чебоксары, 18 сентября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. В Чебоксарах на 10:00 часов проголосовали 7,76% избирателей, или 28 459 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации столицы Чувашии со ссылкой на данные территориальных избирательных комиссий города. Всего в Чувашии за два часа проголосовали 11,88% избирателей.

cap.ru Избирательной участок в Новочебоксарске

Напомним, в Чебоксарах в 2015 году на выборах главы Чувашии и городского собрания депутатов к 10:00 часам явка составляла 8,6%, в 2010 году на муниципальных выборах депутатов проголосовали 3,46%. В 2011 году, когда были впервые совмещены выборы в Госдуму РФ и Госсовет Чувашии, за два часа проголосовали 4,9%. В 2007 году на выборах в Госдуму к этому времени сделали свой выбор 7% избирателей. На выборах президента РФ в 2012 году за два часа явка составила 7,5%.

В Чебоксарах по состоянию на 1 июля 2016 года зарегистрировано 368 037 избирателей, из них в Калининском районе — 121 006, Ленинском районе — 103 928, Московском районе — 143 103.

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В Новочебоксарске — втором по значимости городе Чувашии — на 10 утра проголосовали 8539 избирателей. Это составляет 8,57% от общего количества избирателей. Всего в городе в списки избирателей включены 99 635 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка в Чувашии вдвое выше предыдущих совмещённых парламентских выборов, которые прошли в 2011 году. По состоянию на 10:00 часов, в республике проголосовали 11,88% избирателей, тогда как в 2011 году явка составляла 6,27%. Самая высокая активность — в Батыревском и Козловском районах, где свой выбор сделали соответственно 25,5 и 24% избирателей. Минимальная явка — в Шумерле (6,65%) и Калининском районе Чебоксар (7,36%).

Напомним, 18 сентября в рамках проведения единого дня голосования в Чувашии проходят выборы в Государственную Думу седьмого созыва и выборы депутатов Государственного совета Чувашской Республики шестого созыва.