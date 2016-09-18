Уфа, 18 сентября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. В Башкирии в Единый день голосования 18 сентября за три первых часа работы избирательных учасков В Центральную избирательную комиссию республики поступило шесть обращений, Как сообщил ИА REGNUM глава ЦИК РБ Хайдар Валеев, половина поступивших обращений — из ЦИК России.

Уильям Хогарт. Выборы. Сбор голосов (фрагмент). 1755

По его словам, из ЦИК России поступили предупреждения о возможном нарушении избирательного законодательства, которые могли произойти до дня голосования: нарушение порядка проведения агитации в Белорецком районе, отказ в регистрации списка кандидатур в Горсовет Уфы и недопуск наблюдателей в нескольких районах республики.

«В Башкирии за прозрачностью выборов следят 12 международных наблюдателей, в том числе 10 от ОБСЕ, — подчеркнул Валеев. — Всего на избирательных участках республики работают 9 тыс. 906 наблюдателей от политических партий и кандидатов на всех уровнях выборов».

Как сегодня сообщили члены ассоциации «Гражданский контроль», ими было зафиксировано нарушение на одном из избирательных участков Абзелиловского района. По словам главы ассоциации Валерия Аббасова, в правах был ущемлен наблюдатель от КПРФ, которого не пропустили на участок №789.

«Наблюдателю отказали, сославшись на то, что в комиссии уже есть член с правом совещательного голоса от КПРФ — отметил общественник. — Обращение об этом уже получена Центризбиркомом республики, идет принятие решения по данному вопросу».

Тем не менее Аббасов считает, что «что в целом голосование идет спокойно».

Представитель регионального отделения партии «Яблоко», депутат Госсобрания РБ Ильдар Исангулов придерживается похожего мнения.

«Сигналы с участков о возникающих проблемах поступают с утра, почти с открытия участков, но все они решаются в рабочем порядке, — отметил депутат. — В целом же, мне думается, кампания проходит в рамках закона, ярких нарушений мной пока не обнаружено».