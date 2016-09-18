Оренбург, 18 сентября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. В Оренбургской области средняя явка избирателей за четыре часа работы избиркомов составила 15,05% (236 923 человека). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

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Максимальная явка зафиксирована в ЗАТО Комаровский — 29,27% (1254 избирателя), минимальная (от 10 до 11%) — в Кувандыкском городском округе, Орске.

По данным ГАС «Выборы», по одномандатным округам в Госдуму явка составила 15,68%: Оренбургскому одномандатному округу № проголосовало 18,79% избирателей, по Бугурусланскому округу № 143 — 16,31%, по Орскому округу № 144 — 13,38%.

Стоит отметить, что на выборах в региональный парламент пять лет назад (13 марта 2011 года) явка на 12:00 составила 19,33%, а в Госдуму (4 декабря 2011 года) — 14,35%.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Избирательной комиссии Оренбургской области Александр Нальвадов, на данный момент поступило немного жалоб — менее 10. По одному факту матуриалы направлены в правоохранительные органы для проверки. У одной из партий подозрение вызвал компьютер на избирательном участке.

Вместе с тем один из кандидатов в депутаты Госдумы корреспонденту ИА REGNUM сообщил, что отделение политобъединения уже направило с утра шесть жалоб в облизбирком и выразил опасения о большом вбросе избирательных бюллетей 18 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области в единый день голосования завершатся 43 избирательных кампании. Жители 15 муниципальных образований Оренбуржья примут участие не только в выборах депутатов федерального и регионального парламентов, но и выборах в органы местного самоуправления. 18 сентября 2016 года состоятся 11 дополнительных и повторных выборов в районные и городские советы (в Бугуруслане, Новотроицке, Орске, Курманаевском, Новоорском, Октябрьском, Оренбургском Тоцком районах, Соль-Илецком и Сорочинском городских округах), 31 избирательная кампания по дополнительным выборам депутатов сельсоветов (в Беляевском, Бугурусланском, Курманаевском, Оренбургском, Переволоцком, Светлинском, Ташлинском, Тоцком районах).

Кроме того, жители Нежинского сельсовета Оренбургского района выберут главу муниципального образования, а избиратели Плешановского и Староникольского сельсоветов Красногвардейского района примут участие в местных референдумах по вопросу введения ежегодного самообложения