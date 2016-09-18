Тюмень, 18 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. В Тюменской области на избирательных участках к 12.00 часов проголосовало 36.86% избирателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Peggy Marco Выбор

Явка избирателей на участки Тюменской области составила на 10 часов 13,69%. Напомним, сегодня жители Тюменщины выбирают депутатов Государственной думы седьмого созыва и депутатов Тюменской областной думы шестого созыва.

На выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ VI созыва в 2011 году явка на на 10.00 явка составила 6,65% избирателей, на 12.00 — 29,81%.