Майкоп, 18 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. В Адыгее, где сегодня проходят выборы депутатов в Государственную думу РФ и нового состава Госсовета-Хасэ республики, явка избирателей на 10:00, по данным ЦИК РФ, составила 7,04%, передает корреспондент ИА REGNUM.

Clker-Free-Vector-Images Урна для голосования

Отметим, что из десяти избирательных округов данные предоставлены пока только по пяти из них. Самая высокая активность избирателей — 10,74% — в Таучежском районе.

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Как сообщало ИА REGNUM, помимо депутатов нижней палаты российского парламента, в единый день голосования в Адыгее изберут и шестой созыв депутатов Госсовета-Хасэ республики. Списки кандидатов зарегистрировали пять партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Коммунисты России». Выборы в Госсовет-Хасэ Адыгеи проходят по смешанной системе. Всего на 50 мест в республиканском парламенте претендуют 538 кандидатов. Также в республике состоятся 11 кампаний по выборам глав муниципальных образований республики и 16 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления.