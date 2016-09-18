Йошкар-Ола, 18 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. К 10.00 явка на выборах депутатов Госдумы в Марий Эл составила 11,82%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные республиканского Центризбиркома.

OpenClipart-Vectors Урна для голосования

Самый низкий показатель явки зафиксирован Йошкар-олинской избирательной комиссией №2 — он составил 9,13%, максимальная явка зарегистрирована Волжской ИК — 21,01%. В республике в выборах должны принять участие 532 504 зарегистрированных избирателей.

Отметим, что в ходе прошлых парламентских выборов 4 декабря 2011 года в Марий Эл явка также была достаточно высокой. К 10.00 свое избирательное право реализовали 9,89% граждан.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе выборов депутатов Государственной думы VII созыва в Марий Эл работает 531 избирательный участок. 38 пунктов голосования в Йошкар-Оле оборудованы комплексами для электронного голосования. За избирательным процессом следят 2 209 наблюдателей на 527 участках.