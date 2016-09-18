Грозный, 18 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. По данным избирательной комиссии Чеченской Республики, на 10 часов утра проголосовало около 18% избирателей. Общее число жителей республики, уже выполнивших свой гражданский долг, составило 124 244 человека, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе избиркома. Напомним, в списки избирателей внесено всего 693 997 человек.

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Наиболее активно голосуют жители Шаройского района, где свое волеизъявление совершили уже 22,33% избирателей. В Веденском районе проголосовали 20,56%, в Ножай-Юртовском — 19,34%. В столице Чечни лидером стал Октябрьский район, где к избирательным урнам к 10:00 пришли уже 18,50% жителей, включенных в списки избирателей.

Как отметил секретарь избирательной комиссии Эли Вахитов, все избирательные участки работают в штатном режиме, на каждом из них присутствуют наблюдатели от всех избирательных объединений и кандидатов.

Напомним, в единый день голосования в Чечне проходят выборы главы Чеченской Республики, депутатов Госдумы России VII созыва, досрочные выборы парламента ЧР IV созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований.