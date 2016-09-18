Санкт-Петербург, 18 сентября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на выборах в федеральный парламент уже проголосовали примерно 62 тысячи человек. Об этом заявили в городской избирательной комиссии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kuvasato Голосование

К 10:00 явка на участки по думским выборам составила около 1,59%. При этом рекордсменом стал одномандатный округ №215, где свои голоса уже отдали 1,88% избирателей. Наименьший показатель у округа №216 — 1,16%.

На выборах депутатов городского Законодательного собрания за первые два часа проголосовали более 57 тыс. человек, или 1,52% избирателей.

Заметим, на выборах 2011 года к 10:00 явка в Петербурге составляла примерно 1,2%. В 2007 году на выборах в Госдуму в Петербурге к этому моменту проголосовало около 1,7% избирателей, на выборах в ЗакС 2008 года — 3,14% избирателей.

В целом на выборах в 2011 году явка в Петербурге составила около 55%. В бюллетенях были представлены всего семь партий, выборы проводились целиком по пропорциональной системе.

Напомним, что в соседней Ленинградской области к 10:00 проголосовало 3,65% избирателей.