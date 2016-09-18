Иваново, 18 сентября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. 4,54% жителей Ивановской области приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы по данным на 10:00 18 сентября, сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме.

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Выборы проходят спокойно.

В регионе сегодня, как и по всей России, выбирают депутатов Государственной думы. Выборы в седьмой созыв нижней палаты парламента проходят по смешанной системе. Из 450 мест 225 будут избраны по спискам (их зарегистрировали 14 партий), 225 — по одномандатным округам. В Ивановской области два одномандатных округа, Ивановский и Кинешемский, по ним зарегистрированы 18 кандидатов.

На выборах в Госдуму шестого созыва в декабре 2011 года явка в Ивановской области составила 52,9%.