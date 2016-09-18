Ставрополь, 18 сентября, 2016, 11:50 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае явка избирателей на выборах в Госдуму РФ 18 сентября по данным на 10:00 составила от 3,71% до 5,69%. Такие данные озвучили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

Хуже всего на данный час голосуют жители Кавказских Минеральных вод. Явка избирателей по Кавминводскому округу составила 3,71%. Отметим, что именно по этому округу перед выборами было больше всего жалоб в движение в защиту прав избирателей «Голос».

Самую высокую явку обеспечили избиратели Георгиевского избирательного округа — 5,69%. Там же меньше всего поступило жалоб на портал движения.

По Ставропольскому округу проголосовали 5,64% избирателей, а по Невинномысскому — 5,04%.

Напомним, 18 сентября в 08:00 для голосования открылись 1267 избирательных участков. Участки ожидают около 2 млн избирателей.

В регионе сегодня выбирают депутатов Госдумы РФ седьмого созыва, краевых законодателей шестого созыва по смешанной системе, в том числе по четырем одномандатным округам. Только по выборам в парламенты федерального и краевого уровня на Ставрополье изготовлено около 8 млн бюллетеней.

Также 18 сентября в Ставропольском крае проходят выборы в 90 муниципальных образованиях, в том числе в парламенты Ставрополя, Невинномысска, Пятигорска, Кисловодска, Железноводска, Минераловодского городского округа, а также в 15 районах региона.

Отметим, что на предыдущих выборах в Госдуму России шестого созыва 4 декабря 2011 года явка избирателей на Ставрополье составила 50,85%. Победу в выборах тогда одержали кандидаты от партии «Единая Россия», набрав 49,1% голосов избирателей. Партия КПРФ тогда набрала 18,4%, ЛДПР 15,3%, «Справедливая Россия» взяла тогда 11,8% голосов избирателей.