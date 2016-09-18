Красногорск, 18 сентября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Явка на выборы в Госдуму РФ в Московской области на 10:00 составила 3,30%. На выборы в Мособлдуму пришли 3,28% избирателей. Об этом сообщается на официальном сайте Избирательной комиссии Подмосковья.

Clker-Free-Vector-Images Урна для голосования

По данным на 10 утра, наиболее высокая явка на выборы депутатов Госдумы РФ зарегистрирована Ступинской избирательной комиссией — 7,02%, а на выборы в Мособлдуму — в Серебряно-Прудской городская ИК — 8,67%.

Всего правом голоса в Московской области обладают более 5 миллионов жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошлых выборах, проходивших 4 декабря 2011 года, явка избирателей в Подмосковье на 10:00 составляла 3,36%. Самая высокая явка избирателей была зафиксирована в Лотошинском районе Подмосковья — 6%.