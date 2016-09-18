Ростов-на-Дону, 18 сентября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. В Ростовской области стали известны первые данные о явке избирателей. Как сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе облизбиркома, за первые два часа голосования участки посетили 4,29% жителей региона с правом голоса.

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Отметим, что число избирателей в Ростовской области составляет 3 млн 297 тыс. человек. Пока исполнили гражданский долг чуть более 144,4 тыс. жителей региона. Безопасность голосующих в течение дня обеспечивают 3,7 тыс. сотрудников правоохранительных органов (плюс 550 человек в резерве), а также около 4 тыс. членов народных и казачьих дружин. За ходом выборов следят и представители ОБСЕ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на каждом избирательном участке (их в регионе 2 тыс. 620 — прим. ИА REGNUM ) дежурят не только полицейские, но и наблюдатели — всего их почти 15,5 тыс. человек на регион. Также в единый день голосования работает карта нарушений, созданная специально ко дню выборов. На ней в режиме реального времени фиксируются нарушения, если оно допущено в ходе волеизъявления граждан.

Напомним, 18 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва, а также дополнительные выборы депутатов донского парламента по двум одномандатным избирательным округам, дополнительные выборы трёх депутатов гордум Ростова-на-Дону, Донецка, Каменска-Шахтинского и выборы 4171 депутата представительных органов в 401 городском и сельском поселении.

На выборах в Госдуму в 2011 году явка избирателей на Дону составила 59,37%. За партию власти проголосовали 50,22% человек, отдали предпочтение КПРФ 20,85% избирателей, «Справедливую Россию» поддержали 13,26% жителей области, ЛДПР — 10,15%. «Яблоко», «Правое дело» и «Патриоты России» не преодолели порог в 7%.