Севастополь, 18 сентября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Военнослужащие срочной службы Черноморского флота РФ начали голосовать в Севастополе, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела информационного обеспечения флота Вячеслав Трухачев.

Петр Матвеев. Юный моряк

Как отметил Трухачев, воинские части располагаются по всему Севастополю, при них не создавались отдельные участки для голосования. Поэтому военные срочной службы голосуют на участках, расположенных около своих частей. Командование флота обещало организовать возможность проголосовать для всех военнослужащих, но боевые дежурства не отменяются.

Одной из первых проголосовал экипаж большого десантного корабля «Николай Фильченко», который сегодня отправляется на боевое дежурство в море.

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За первые два часа голосования явка в Севастополе составила 8,4% от числа внесенных в списки избирателей. Отмечается, что активность избирателей выше, чем на выборах депутатов заксобрания в 2014 году.

Местные жители выбирают депутатов в Государственную думу и 10 муниципальных округов города Севастополя. По округу №219 баллотируются девять человек. 552 человека зарегистрировались в кандидаты в депутаты муниципальных образований, из них будет избрано 120 человек.