Пенза, 18 сентября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. В Пензенской области к 10.00 в выборах приняли участие 9,3% от числа зарегистрированных избирателей. Свое избирательное право реализовали 101 238 граждан, сообщает РenzaNews со ссылкой на представителя регионального ЦИК.

Clker-Free-Vector-Images Выбор

В 146-м пензенском одномандатном округе проголосовали 9,8% избирателей, в 147-м лермонтовском — 8,9% граждан.

В Пензенской области выдано более 15 тыс. открепительных удостоверений.

Напомним, на прошлых выборах депутатов в Государственную думу РФ VI созыва к 10.00 явка составляла 5,99%

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня жителям области предстоит выбрать депутатов Государственной думы VII созыва, депутатов Пензенской городской думы по двум округам, также состоятся выборы депутатов Собрания представителей Каменского и Сердобского районов и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 19 районах региона.