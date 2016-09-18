Тула, 18 сентября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы ФС РФ седьмого созыва 18 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин проголосовал в Туле на избирательном участке №2422, расположенном в Центре образования №1.

После голосования в беседе с журналистами он призвал жителей региона прийти на избирательные участки: Не верьте тем, кто вам говорит, что от вашего голоса ничего не зависит. Зависит, и еще как», — отметил Дюмин.

Глава региона отметил, что в целом избирательная кампания прошла спокойно.

«Все кандидаты и партии имели все возможности без каких-либо ограничений вести предвыборную агитацию. И я уверен, что голосование в Тульской области пройдет также спокойно и достойно», — отметил глава региона.

Добавим, что явка на 10:00 составила в регионе 5,38%.