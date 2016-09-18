Магаданская область, 18 сентября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. На избирательные участки Магаданской области во время выборов в Госдуму уже пришли 35 697 человек. Это 33,42% от общего числа избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме данные по явке на 18:00 местного времени (10:00 мск).

Маяцкая Виктория ИА REGNUM Раздача солдатской каши

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Как рассказали в избиркоме, существенных нарушений в ходе голосования не зафиксировано. Что касается обращений избирателей, то они в основном касались билбордов с агитациями партий, которые остались на стационарных объектах, что не является нарушением. Кроме того, был вопрос и о законности раздачи солдатской каши возле одного из участков. Но при этом никто не просил голосовать за какую-нибудь партию, поэтому нарушения нет, сообщают магаданские СМИ.

В избиркоме считают явку населения на выборы как минимум неплохой и ожидают, что к закрытию участков выйдут на цифру больше 40%, а пока голосование продолжается.