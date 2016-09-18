Тула, 18 сентября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. 5,38% жителей Тульской области приняли участие в выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва 18 сентября по данным на 10:00, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Тульского облизбиркома. На выборах губернатора проголосовали чуть меньше — 5,37%.

Все на выборы!

Всего на избирательные участки пришли более 64 тыс. избирателей.

Также 18 сентября проходят выборы в представительные органы муниципальных образований: выборы депутатов собрания депутатов МО р.п. Одоев Одоевского района; дополнительные выборы депутатов собрания депутатов МО р.п. Заокский Заокского района по двухмандатному избирательному округу №3; дополнительные выборы депутата Собрания депутатов МО г. Богородицк Богородицкого района по одномандатному округу №5. В Богородицком районе проголосовали 4,35% жителей, Заокском — 6,74%, Одоевском — 6,35%

«Мы видим, что народ идет на участки и голосует. Каких-либо нарушений не зафиксировано», — отметил председатель облизбиркома Сергей Костенко.

Порядок на выборах охраняют около 3,2 тыс. сотрудников полиции.

Выборы в Госдуму проходят по смешанной системе: половину из 450 мест займут депутаты, избранные по спискам (их зарегистрировали 14 партий), половину — кандидаты по одномандатным округам. В Тульской области сформировано два одномандатных округа, регистрацию прошли 20 кандидатов — по 10 в каждом. Все кандидаты выдвинуты политическими партиями.

На должность главы региона, выборы которого проходят впервые с 2001 года, претендуют четыре кандидата.

В 2011 году на выборах в Госдуму в Тульской области явка составила 72,8%. Выборы губернатора в 2001 году проводились в два тура: в первом явка составила 50,14%, а во втором значительно ниже — 39,13%.