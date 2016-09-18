Тамбов, 18 сентября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. В Тамбовской области к 10 утра 18 сентября на выборах в Госдуму РФ и облдуму проголосовали 7,04% жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме.

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При этом, как сообщает LifeTambov.ru, например, в Токаревском районе области на выборы за два часа пришли почти 16,7% жителей. В остальных районах количество проголосовавших колеблется от 4% до 10%.

ИА REGNUM напоминает, что 18 сентября жители Тамбовской области выбирают депутатов Госдумы РФ и депутатов Тамбовской областной думы. Всего в двух одномандатных округах на выборах в Госдуму представлены 16 кандидатов. На места в областной думе претендуют почти 400 кандидатов, более ста из них — одномандатники.

В 2011 году на выборах в Госдуму проголосовали 68,3% жителей Тамбовской области. В 2015 году на выборах губернатора Тамбовской области явка избирателей составила 57,8%.