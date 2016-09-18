Волгоград, 18 сентября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. В Волгоградской области жители региона достаточно активно приходят на избирательные участки, чтобы отдать свои голоса за будущий состав парламентариев Госдумы РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября. По данным областного избиркома, в выборах уже приняли участие 148 530 избирателей.

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За два часа после открытия участков составила 7,78%. Самыми активными стали жители Алексеевского района. Там избирательные участки посетили уже 14% избирателей. Чуть ниже явка в Нехаевском (13,07%), Серафимовичском (12,92%), Ольховском (12,66%) и Палласовском (12,33%) районах Волгоградской области.

Наименее активными на 10 часов утра были жители города Волгограда, где явка избирателей не превышает 7%.

Напомним, сегодня в Волгоградской области проходят трехуровневые выборы — жители региона определят своих представителей в главном законодательном органе страны — Государственной думе ФС РФ седьмого созыва, волжане выберут депутата в региональный парламент. Кроме того, проходят довыборы депутата в гордуму Волгограда по Советскому району.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области в организации голосования задействованы 46 территориальных и 1540 участковых избирательных комиссий. На места в нижней палате парламента претендуют 102 кандидата от 14 политических партий. В одномандатных избирательных округах на депутатские мандаты претендуют 35 кандидатов.