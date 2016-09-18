Новосибирск, 18 сентября, 2016, 11:48 — ИА Регнум. За пять часов до закрытия участков явка избирателей в Новосибирской области составила всего 22,49%. К трем часам проголосовали всего 480,4 тысячи новосибирских избирателей из 2 млн 141 тыс. 979 человек, которые обладают правом голоса. На выборах депутатов Государственной думы шестого созыва в 2011 году на то же время была зафиксирована явка — 33,53%.

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По данным на 12 часов, проголосовало 247 014 жителей Новосибирской области, что составляет 11,59%.