Чебоксары, 18 сентября, 2016, 11:30 — ИА Регнум. В Чувашии свои двери для избирателей открыли 1183 избирательных участка. Наибольшее число избирательных участков работает в Московском районе Чебоксар — 82, наименьшее — в Порецком районе, где голосование проходит на 19 участках, сообщили ИА REGNUM в ЦИК республики.

cap.ru Батыревский район. Члены избирательного участка

В том числе в столице Чувашии работают 190 избирательных участков на территории 117 учреждений и организаций. Кроме этого, открыто 13 закрытых участков в местах временного пребывания граждан — в 12 медицинскихучреждениях и одном следственном изоляторе. На каждом участке используются ручные металлодетекторы.

По предварительным данным ЦИК Чувашии, за ходом выборов на территории республики наблюдают порядка 6 тыс. человек — наблюдатели от региональных отделений политических партий и кандидатов, участвующих в выборах, члены комиссий с правом совещательного голоса и представители средств массовой информации. Избирательные участки будут работать до 20:00 часов.

Напомним, в Чувашии проходят выборы в Госдуму РФ и Госсовет республики, которые будут сформированы по смешанной системе. В Госдуме из 450 мандатов 225 будут распределены среди кандидатов из партийных списков, и еще 225 — среди одномандатников. По уровню претендентов на один мандат Чувашия входят в число регионов-лидеров. В состав Госсовета Чувашии входят 44 депутата, половина из которых избирается по партспискам, половина — по одномандатным округам. В этом году зарегистрированы списки семи партий. В 22 одномандатных округах выдвинулись 180 кандидатов, из них зарегистрировано более 120.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка в Чувашии вдвое выше предыдущих совмещённых парламентских выборов, которые прошли в 2011 году. По состоянию на 10:00 часов, в республике проголосовали 11,88% избирателей, тогда как в 2011 году явка составляла 6,27%.