Краснодар, 18 сентября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за первые два часа после начала голосования на выборах в Государственную думу РФ и депутатов Законодательного собрания региона свои голоса уже отдали 5,89%, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные, опубликованные на официальном сайте ЦИК РФ 18 сентября.

Vanderlindenma Выборы

По данным краевого избиркома, из восьми избирательных округов, явка в половине уже перевалила за 7%. Так, в Каневском районе на избирательные участки пришли 8,03% избирателей, в Армавирском — 7,73%, в Тихорецком — 8,01% и в Туапсинском — 7,56%. Не торопятся отдать голоса избиратели в Краснодаре. Здесь явка на 10:00 составила 4,08%.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в Краснодарском крае проходят более 70 избирательных кампаний. С самого утра в регионе для более чем 4 млн избирателей открылись свыше 2,7 тыс. избирательных участков.