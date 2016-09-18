Ижевск, 18 сентября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. К 10.00 утра яка на парламентских выборах в Удмуртии составила 6,84%. В списках избирателей числятся 1 млн 108 тыс. 512 человек, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на главу Центризбиркома республики Виктора Кушко.

Congress of local and regional authorities Выборы

К настоящему моменту проголосовали 80 673 жителя республики.

За ходом выборов следят 4 362 наблюдателя от восьми партий, а также наблюдатели от кандидатов и члены комиссий с правом совещательного голоса.

Максимальный показатель яки зафиксирован в Алнашском районе республики — 13,97%. Минимальная явка в первомайском районе Ижевска — 3,42%.

Глава Удмуртии Александр Соловьев уже проголосовал на избирательном участке во втором корпусе Удмуртского государственного университета.

Напомним, на выборах депутатов Госдумы 4 декабря 2011 года к 10.00 явка составляла 5,78%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на территории республики кроме выборов депутатов Государственной думы VII созыва, проходят выборы в Советы депутатов всех районов и поселений Удмуртии. Кроме того, дополнительные выборы в муниципальный парламент по двум одномандатным округам проходят в Ижевске и по одному мандату заместят в Сарапуле, Можге, Воткинске и Камбарке.