Владимир, 18 сентября, 2016, 11:22 — ИА Регнум. К 10 утра 18 сентября во Владимирской области в выборах депутатов Госдумы приняли участие 5,1% жителей, сообщили ИА REGNUM в региональном избиркоме. Это составляет примерно 59 тысяч человек.

er.ru Голосование

«Пока жалоб на нарушения в избирком не поступало», — сообщил собеседник издания.

Как сообщают местные СМИ, одной из первых на выборах проголосовала губернатор Светлана Орлова.

ИА REGNUM напоминает, что 18 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы РФ. Во Владимирской области в списках избирателей значатся 1 млн 156 тысяч человек. Им предстоит выбрать двух представителей региона в Госдуме. Всего в двух округах баллотируются 19 кандидатов. В округе №79 — 10 человек, а в округе №80 — 9 человек.

Всего в России будет избрано 450 депутатов Госдумы (225 — в одномандатных округах, 225 — по спискам).

К слову, в 2011 году явка избирателей была 48,9%.