Ставрополь, 18 сентября, 2016, 11:19 — ИА Регнум.



Все на выборы!

В Ставропольском крае появляются первые данные о явке избирателей на участки для голосования.

Так, по данным властей Пятигорска, явка избирателей по данным на 10:00 18 сентября в этом городе составила 3,3%, сообщили ИА REGNUM в теризбиркоме Пятигорска.

В это утро открылось 78 избирательных участков столицы СКФО. За два часа с начала голосования на участки пришло 4428 жителей города.

В Ессентуках явка избирателей несколько выше к этому часу. По данным теризбиркома этого города, на 10:00 там проголосовало 4,23% на 33 участках.

Напомним, в единый день голосования 18 сентября в Ставропольском крае выбирают депутатов Госдумы РФ, краевых законодателей и местные представительные органы в 90 муниципалитетах. В 08:00 для голосования открылись 1267 избирательных участков. В голосовании могут принять участие 1 981 000 ставропольцев.

Депутатов Госдумы РФ седьмого созыва, краевых законодателей шестого созыва выбирают по смешанной системе. Федеральные депутаты избираются по партийным спискам и по четырем одномандатным избирательным округам: Ставропольский, Невинномысский, Кавминводский и Георгиевский.

В единый день голосования в Ставропольском крае также предстоит избрать 50 депутатов краевого парламента, 25 из которых пройдут по одномандатным избирательным округам и 25 — по единому краевому избирательному округу.

Также 18 сентября в Ставропольском крае проходят выборы в 90 муниципальных образованиях, в том числе в парламенты Ставрополя, Невинномысска, Пятигорска, Кисловодска, Железноводска, Минераловодского городского округа, а также в 15 районах региона.