Чебоксары, 18 сентября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. В Чувашии по состоянию на 10:00 часов проголосовали 11,88% избирателей, сообщили ИА REGNUM в ЦИК республики. Самая высокая активность — в Батыревском и Козловском районах, где свой выбор сделали соответственно 25,5 и 24% избирателей. Минимальная явка — в Шумерле (6,65%) и Калининском районе Чебоксар (7,36%).

По сравнению с предыдущими совмещёнными выборами в Госдуму и Госсовет, которые прошли в 2011 году, явка выросла значительно — тогда к 10:00 часам проголосовали 6,27% избирателей.

В Чувашии по состоянию на 1 июля 2016 года численность избирателей составила 948,6 тыс. человек. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии началось голосование за будущих депутатов Госдумы РФ и Госсовета республики. Оба парламента будут сформированы по смешанной системе.

Напомним, в 2011 году, когда в Чувашии впервые были совмещены выборы депутатов Госдумы и Госсовета, явка составила 61,5%. На выборах в Госдуму в 2007 году проголосовали 70,6% избирателей Чувашии, на выборах в Госсовет Чувашии в 2006 году — 43,73%.

Ход голосования по состоянию на 10:00 часов

Название комиссии

%

Алатырская

17,05%

Алатырская городская

9,74%

Аликовская

16,54%

Батыревская

25,51%

Вурнарская

17,23%

Ибресинская

17,47%

Канашская

15,81%

Канашская городская

8,51%

Козловская

23,93%

Комсомольская

16,65%

Красноармейская

19,65%

Красночетайская

17,11%

Марпосадская

15,79%

Моргаушская

18,26%

Новочебоксарская городская

8,57%

Порецкая

18,95%

Урмарская

13,59%

Цивильская

17,99%

Чебоксары, Калининская

7,36%

Чебоксары, Ленинская

7,49%

Чебоксары, Московская

8,38%

Шемуршинская

22,32%

Шумерлинская

11,80%

Шумерлинская городская

6,65%

Ядринская

15,97%

Яльчикская

22,46%

Янтиковская

19,05%

Чебоксарская районная ТИК в 37 округе

13,58%

Чебоксарская районная ТИК в 38 округе

14,69%

Канашский 37 округ

12,73%

Чебоксарский 38 округ

11,01%

Итого

11,88