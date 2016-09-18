Явка в Чувашии вдвое выше, чем было пять лет назад
Чебоксары, 18 сентября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. В Чувашии по состоянию на 10:00 часов проголосовали 11,88% избирателей, сообщили ИА REGNUM в ЦИК республики. Самая высокая активность — в Батыревском и Козловском районах, где свой выбор сделали соответственно 25,5 и 24% избирателей. Минимальная явка — в Шумерле (6,65%) и Калининском районе Чебоксар (7,36%).
По сравнению с предыдущими совмещёнными выборами в Госдуму и Госсовет, которые прошли в 2011 году, явка выросла значительно — тогда к 10:00 часам проголосовали 6,27% избирателей.
В Чувашии по состоянию на 1 июля 2016 года численность избирателей составила 948,6 тыс. человек. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии началось голосование за будущих депутатов Госдумы РФ и Госсовета республики. Оба парламента будут сформированы по смешанной системе.
Напомним, в 2011 году, когда в Чувашии впервые были совмещены выборы депутатов Госдумы и Госсовета, явка составила 61,5%. На выборах в Госдуму в 2007 году проголосовали 70,6% избирателей Чувашии, на выборах в Госсовет Чувашии в 2006 году — 43,73%.
Ход голосования по состоянию на 10:00 часов
Название комиссии
%
Алатырская
17,05%
Алатырская городская
9,74%
Аликовская
16,54%
Батыревская
25,51%
Вурнарская
17,23%
Ибресинская
17,47%
Канашская
15,81%
Канашская городская
8,51%
Козловская
23,93%
Комсомольская
16,65%
Красноармейская
19,65%
Красночетайская
17,11%
Марпосадская
15,79%
Моргаушская
18,26%
Новочебоксарская городская
8,57%
Порецкая
18,95%
Урмарская
13,59%
Цивильская
17,99%
Чебоксары, Калининская
7,36%
Чебоксары, Ленинская
7,49%
Чебоксары, Московская
8,38%
Шемуршинская
22,32%
Шумерлинская
11,80%
Шумерлинская городская
6,65%
Ядринская
15,97%
Яльчикская
22,46%
Янтиковская
19,05%
Чебоксарская районная ТИК в 37 округе
13,58%
Чебоксарская районная ТИК в 38 округе
14,69%
Канашский 37 округ
12,73%
Чебоксарский 38 округ
11,01%
Итого
11,88