Рязань, 18 сентября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. По данным на 10 утра 18 сентября в Рязанской области на избирательных участках проголосовали 5,5% избирателей, сообщили ИА REGNUM в избиркоме.

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В абсолютных числах это составляет примерно 51 тысячу человек.

«Никаких нарушений на выборах пока не выявлено», — сказал представитель избирательной комиссии.

ИА REGNUM напоминает, что 18 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы. Всего в Рязанской области в двух одномандатных округах баллотируются 19 кандидатов. Кроме того, в области проходят дополнительные выборы в Рязанскую областную думу. Всего в списках избирателей 933 тысячи человек.

На предыдущих выборах в Госдуму РФ в Рязанской области явка была 52,7%.