Великий Новгород, 18 сентября, 2016, 11:05 — ИА Регнум. В Новгородской области, по данным на 10:00, в выборах депутатов Госдумы и Новгородской областной думы приняли участие 4,87% избирателей. По данным облизбиркома, к этому часу из 505 422 избирателей региона, включённых в списки, на избирательные участки пришли 24,5 тысячи человек.

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Самая большая явка на 10:00 в отдалённом Мошенском районе — 14,07%. В Волотовском районе в первые два часа проголосовали 11,43%, в Марёвском — 10,51%.

Наименее активны избиратели в Великом Новгороде, где к 10 утра явка составила 3,05% и Маловишерском районе — 3,21%. В Окуловском районе проголосовали к 10:00 4,31% избирателей, в Чудовском — 4,48%.

Напомним, на выборах депутатов Госдумы в 2011 году явка в регионе на этот час была выше — 4,99%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области сегодня, 18 сентября, выбирают депутатов Госдумы седьмого созыва и Новгородской областной думы шестого созыва. В Великом Новгороде проходят довыборы депутата городской думы по одномандатному округу №14. Кроме того, в Валдайском, Мошенском и Окуловском районах проводятся повторные и дополнительные выборы депутатов сельских поселений, а также выборы глав трёх сельских поселений: в Окуловском районе — Березовикского, в Солецком — Выбитского, в Чудовском — Трегубовского.