Москва, 18 сентября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. В России не ожидается ухудшения погодных условий 18 сентября, которые бы могли препятствовать ходу голосования, заявил на заседании ЦИК директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Солнце

«Гидрометцентр не прогнозирует ухудшения погоды на всей территории страны», — отметил Вильфанд.

Синоптик отметил, что в большинстве регионов России будет прохладная и дождливая погода.

18 сентября 2016 года проходят выборы в Госдуму РФ VII созыва.