Воронеж, 18 сентября, 2016, 10:52 — ИА Регнум. 5,47% составила явка на выборы депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва в Воронежской области на 10:00 18 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома.

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Самая высокая явка, традиционно, в районах области: в Репьевском районе уже проголосовали более 16% избирателей, в Петропавловском — 13,7%, Новохоперском — 11,6%, по 10% — в Эртильском и Нижнедевицком. Самая низкая активность избирателей — 2,7% — в Воронеже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, в единый день голосования в регионе открылись 1711 избирательных участков, проголосовать можно с 08:00 до 20:00.

Выборы в Госдуму проходят по смешанной системе: 225 мест будут распределены по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. Свои списки зарегистрировали 14 партий, по четырем одномандатным округам в Воронежской области зарегистрированы 35 кандидатов.

Кроме того, проходят дополнительные выборы в Воронежскую областную думу по округу №1. Депутатов советов выбирают в Бобровском, Каменском районах, а также в Борисоглебске и Таловой. Всего в регионе проходит 25 избирательных кампаний.

На выборах думы шестого созыва, в 2011 году, явка в Воронежской области составила 64,3% избирателей.