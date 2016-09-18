Москва, 18 сентября, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Глава ЦИК Элла Памфилова призвала всех граждан РФ принять участие в голосовании, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября. «Уважаемые граждане России, приходите на выборы, выбор-то широкий», — сказала Памфилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Не надо отдавать судьбу в чужую руки», — призвала глава ЦИК, отметив, что сама собирается ехать голосовать.

В единый день голосования граждане России выбирают депутатов Госдумы VII созыва. Выборы проходят по смешанной системе: 225 мандатов получат кандидаты от победивших партий, еще 225 — одномандатники. В выборах принимают участие 14 партий.