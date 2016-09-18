Черкесск, 18 сентября, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Парламент Карачаево-Черкесии избрал на должность главы республики Рашида Темрезова. На состоявшейся XXVII торжественной сессии Народного собрания субъекта за него отдали голоса большинство депутатов республики. Его кандидатуру поддержали все 49 парламентариев, присутствовавших при голосовании, сообщает 18 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Government.ru Рашид Темрезов

Напомним, депутаты Народного собрания КЧР выбирали нового главу региона из трех кандидатур, предложенных на рассмотрение Народного собрания КЧР 27 августа 2016 года президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме временно исполняющего обязанности главы КЧР Рашида Темрезова в списке претендентов на должность главы были председатель комитета парламента КЧР по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризму Исмель Биджев и заместитель председателя комитета Народного собрания КЧР по национальной политике, внешним связям, местному самоуправлению и делам некоммерческих организаций Виктор Бородкин.

В работе сессии парламента приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Максим Владимиров, члены Совета Федерации ФС РФ, депутаты Госдумы РФ, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, члены правительства Карачаево-Черкесии, руководители правоохранительных органов республики, администрация главы и правительства КЧР, главы администраций городов и районов республики, представители духовенства, общественных организаций.

Напомним, первый срок на посту главы Карачаево-Черкесии для Рашида Темрезова начался 1 марта 2011 года, когда депутаты парламента республики единогласно утвердили его на должность главы. Кандидатуру Темрезова внес на рассмотрение Народного собрания президент РФ Владимир Путин.