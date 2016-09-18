Москва, 18 сентября, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Число наблюдателей на выборах в Госдуму РФ превысило показатели прошлых лет, заявила на заседании глава ЦИК России Элла Памфилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Опасение, что наблюдателей будет мало, не подтвердилось», — заявила Памфилова.

Глава ЦИК также сообщила, что из средств федерального бюджета на организацию выборов было выделено порядка 11 млрд рублей. «ЦИК и все нижестоящие комиссии выполнили все запланированные мероприятия, ни одна комиссия не нуждалась в дополнительном финансировании», — подчеркнула она.

Ранее Памфилова сообщила, что выборы в Госдуму РФ проходят в штатном режиме. Она также призывала граждан России принять участие в голосовании.