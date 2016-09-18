Калининград, 18 сентября, 2016, 10:49 — ИА Регнум. В Калининградской области расследуют гибель сотрудника частного предприятия «Форпост Балтика плюс», занимающегося разминированием. В результате взрыва снаряда времён войны один мужчина погиб на месте, ещё трое доставлены в больницу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

ИА REGNUM Карта минных рисков территории Калининградской области

ЧП произошло в Гвардейском районе на специализированном полигоне по утилизации взрывоопасных объектов.

ЗАО «Форпост Балтика плюс» имеет лицензию на право проводить работы по уничтожению взрывоопасных объектов. В настоящее время следователи изъяли правоустанавливающую документацию предприятия.

ИА REGNUM уточняет, что в 2014 году в результате взрыва погиб сотрудник «Форпост Балтика плюс» 56-летний полковник в отставке Валерий Алтынников.

По данным экспертов, на сегодня суммарное число всех неразорвавшихся боеприпасов времён Второй мировой войны в российском анклаве достигает 1,35 млн штук.

Несколько лет назад специалисты «Форпост Балтики плюс» в сотрудничестве с Женевским центром гуманитарного разминирования ООН составили карту минных рисков территории Калининградской области (см. фото). Красным обозначены места с более чем десятью боеприпасами на гектар.