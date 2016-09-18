Самара, 18 сентября, 2016, 10:48 — ИА Регнум. По итогам голосования на 10:00 явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы составила 7,8%, в региональный парламент — 7,11%, сообщили в облизбиркоме, передает ИА REGNUM.

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В регионе работает международный наблюдатель из Венгрии Ласло Кемени, Израиля — Александр Цинкер, от России — член правления комитета «За честные выборы» Омар Фаризов.

Отметим, в регионе некоторые СМИ распространили информацию о массовом сбое в работе КОИБ (комплексов обработки избирательных бюллетеней). Председатель облизбиркома Вадим Михеев 18 сентября сообщил СМИ, что при открытии участков были небольшие сбои в работе нескольких КОИБов, но они были быстро устранены аварийной бригадой обслуживающей организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2011 году на выбрах в Госдуму на 10:00 явка составила 4,8%.