Грозный, 18 сентября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. В Чечне отмечают высокую активность на выборах. Одним из первых проголосовавших стал временно исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров. Вместе со своей мамой Аймани Кадыровой он приехал в родное селение Центарой, в школу, где оборудован избирательный участок.

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Кадыров отметил, что выборы проходят активно и объяснил традиционно высокую явку в Чечне менталитетом жителей — «все друг друга знают и поддерживают», отметил чеченский лидер, выразив уверенность, что и на этот раз республика покажет высокие показатели по явке.

Напомним, в Чечне сегодня, 18 сентября, жителям региона предстоит проголосовать за нового главу республики, депутатов в Госдуму, местный парламент и депутатов представительных органов местного самоуправления.