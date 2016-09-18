Калуга, 18 сентября, 2016, 10:41 — ИА Регнум. В Калужской области, сегодня. 18 сентября выборы в федеральный парламент отслеживает специально созданный пресс-центр, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник управления регионального министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Евгений Журавлев.

За народное счастье! (фрагмент)

По его словам, в гостях у пресс-центра, который начал свою работу в 10 часов утра, будут представители избирательных комиссий, политологи, общественные деятели и эксперты, которые расскажут о ходе голосования в области. Также запланированы видео-трансляции. Ежечасно информация от пресс-центра будет рассылаться для СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Калужской области проходят выборы депутатов Государственной думы VII созыва и парламентариев органов местного самоуправления. В 8 часов утра в регионе открылись 727 избирательных участка, которые готовы принять 783 584 граждан, имеющих право голоса.