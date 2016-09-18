Симферополь, 18 сентября, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Со снисхождением относиться к заявлениям представителей официальной власти Украины, пытающихся запугать членов избирательной комиссии в Крыму, призвал председатель избиркома Михаил Малышев. Об этом он заявил журналистам 18 сентября.

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Глава избиркома подчеркнул, что Крым продолжает развиваться, несмотря на подобные заявления.

Речь идет о заявлении президента Украины Петра Порошенко, который ранее заявил о включении в санкционный список членов избирательных комиссий в Крыму.

Михаил Малышев подчеркнул, что в республике приняты все меры безопасности, чтобы выборы прошли в спокойной обстановке. Он выразил уверенность, что «никаких эксцессов не будет, для этого делается все и со стороны избирательных комиссий, которые уже активно работают, и со стороны правоохранительных органов»

Михаил Малышев отметил, что за ходом выборов в Крыму следят более 14 тыс. наблюдателей.

ИА REGNUM напоминает, что 18 сентября в России проходят выборы в Госдуму РФ седьмого созыва. Парламент избирается по смешанной системе: 225 мандатов получат депутаты, избранные по партийным спискам (14 партий), 225 — одномандатники.

В Крыму выборы такого уровня проводятся впервые. На полуострове образовано четыре избирательных округа: три в РК и один — в Севастополе.