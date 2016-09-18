Глава избиркома Крыма: Никаких эксцессов на выборах не будет
Симферополь, 18 сентября, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Со снисхождением относиться к заявлениям представителей официальной власти Украины, пытающихся запугать членов избирательной комиссии в Крыму, призвал председатель избиркома Михаил Малышев. Об этом он заявил журналистам 18 сентября.
Глава избиркома подчеркнул, что Крым продолжает развиваться, несмотря на подобные заявления.
Речь идет о заявлении президента Украины Петра Порошенко, который ранее заявил о включении в санкционный список членов избирательных комиссий в Крыму.
Михаил Малышев подчеркнул, что в республике приняты все меры безопасности, чтобы выборы прошли в спокойной обстановке. Он выразил уверенность, что «никаких эксцессов не будет, для этого делается все и со стороны избирательных комиссий, которые уже активно работают, и со стороны правоохранительных органов»
Михаил Малышев отметил, что за ходом выборов в Крыму следят более 14 тыс. наблюдателей.
ИА REGNUM напоминает, что 18 сентября в России проходят выборы в Госдуму РФ седьмого созыва. Парламент избирается по смешанной системе: 225 мандатов получат депутаты, избранные по партийным спискам (14 партий), 225 — одномандатники.
В Крыму выборы такого уровня проводятся впервые. На полуострове образовано четыре избирательных округа: три в РК и один — в Севастополе.