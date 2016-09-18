Майкоп, 18 сентября, 2016, 10:37 — ИА Регнум. В Адыгее единый день голосования начался без нарушений. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском ЦИК, сегодня, 18 сентября, в 08:00 открылись все 264 избирательных участка.

Kuvasato Голосование

Комиссии приступили к проведению голосования, за ходом которого следят международные наблюдатели, члены мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, а также зарегистрированные наблюдатели от кандидатов и политических партий, участвующих в выборах.

Свой голос за кандидата в нижнюю палату российского парламента уже отдал главы Адыгеи Аслан Тхакушинов. Он одним из первых приехал на свой избирательный участок, расположенный в одной из средних общеобразовательных школ Майкопа.

«Настроение отличное», — поделился с журналистами главы республики. — Я сделал свой выбор и призываю всех жителей республики проявить гражданскую активность, прийти на избирательные участки и проголосовать».

Напомним, кроме выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, в Адыгее проходят выборы депутатов Госсовета-Хасэ Адыгеи шестого созыва, 11 кампаний по выборам глав муниципальных образований республики и 16 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления.