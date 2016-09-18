Одинцово, Московская область, 18 сентября, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах в Единый день голосования, 18 сентября на избирательном участке подмосковном Одинцово, сообщает РИАМО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх отдал свой голос на избирательном участке в филиале МГИМО в Одинцово.

«Сегодня я голосую не там, где обычно, потому что совершаю богослужение, освящаю подворье Зачатьевского монастыря в Барвихе, и для того, чтобы проголосовать в то время, в которое я обычно привык голосовать, избрал в качестве места голосования Одинцово, чему очень рад», — заявил патриарх Кирилл.

Он также поздравил избирателей с началом выборов.

«Дай бог, чтобы выбор сегодня, который делает страна, был во благо отечества нашего и принес людям добро и мир. Поздравляю вас с днем выборов!» — добавил патриарх.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года в 8:00 в Московской области открылись избирательные участки для голосования на выборах в Государственную думу, Московскую областную Думу и в органы местного самоуправления.