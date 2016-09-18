Челябинск, 18 сентября, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проголосовал на избирательном участке, расположенном в здании Южно-Уральского государственного медицинского университета, передает корреспондент ИА REGNUM.

За народное счастье! (фрагмент)

Голосование первого лица региона прошло сухо, по деловому. Приехал, получил бюллетень, опустил его в урну и удалился. Никаких комментарием прессе глава Южного Урала не давал. Единственное с кем пообщался губернатор, это в буфете, с продавщицей выпечки, поинтересовавшись свежестью продукции.

Отметим, ранее проголосовал глава Челябинск Евгений Тефтелев, отдав свой голос, как он заявил, за развитие России и за ее будущее.

Напомним, сегодня по всей стране проходят выборы в Государственную думу VII созыва. Выбор в Челябинской области продлятся до 20:00 часов по местному времени, после чего начнется подсчет голосов.

На 10:00 явка на избирательные участки в Челябинской области составила 4,77%.