Калининград, 18 сентября, 2016, 10:23 — ИА Регнум. В Калининградской области выборы начались при ясной солнечной погоде. Всего в регионе открыты 540 избирательных участков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ван Гог. Солнечный день

Жителям самого западного российского региона предстоит выбрать двух депутатов Госдумы по двум избирательным округам, 40 депутатов Калининградской областной думы, а также депутатов в горсовет Калининграда и депутатов представительных органов местного самоуправления в шести муниципалитетах.

В Госдуму от Калининградской области баллотируются 18 человек.

Выборам предшествовали 67 судебных разбирательств по жалобам на тех или иных кандидатов. Причём, две жалобы дошли до Верховного суда.

Особенностью этих выборов является то, что избиратели из Калининграда получат по 6 бюллетеней (по два — на выборах в Госдуму, облдуму и местные советы).