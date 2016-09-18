Махачкала, 18 сентября, 2016, 10:22 — ИА Регнум. В Дагестане в 08:00 открылись 1915 избирательных участков, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в республиканском избиркоме. Всего избирателей в Дагестане 1 млн 636 тысяч человек.

Выберем достойных!

В республике проходят выборы в Государственную Думу РФ, в Народное собрание Дагестана и представительные органы муниципалитетов. Для проведения выборов в Госдуму в Дагестане сформировано три одномандатных округа: Северный, Центральный и Южный, по которым баллотируются 27 кандидатов.

Выборы в Народное собрание проходят по партийным спискам. В них участвуют 10 партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», «КПРФ», «Патриоты России», «ЛДПР», «Партия садоводов России», «Трудовая партия России», «Партия Возрождения России», «Российский Объединенный Трудовой Фронт», «Союз Труда».

Выборы в представительные органы проходят в Акушинском, Карабудахкентском, Унцукульском, Хунхахском, Кумторкалинском, Ахвахском, Буйнакском, Ботлихском и других районах.

Напомним, предыдущие выборы в Народное собрание Дагестана проходили в марте 2011 года. Тогда на выборах в дагестанский парламент участвовали шесть партий. Было избрано всего 90 депутатов.