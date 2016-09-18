Пермь, 18 сентября, 2016, 10:19 — ИА Регнум. В Пермском крае явка избирателей 18 сентября на 10:00 местного времени (08:00 мск) составила 3,39%. Максимальная явка (9,54%) отмечена в Бардымском районе, минимальная — в Мотовилихинском районе Перми (1%). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в крайизбиркоме.

Работницы и крестьянки — все на выборы! (фрагмент)

В целом на избирательных участках города Перми, где сегодня избирают не только депутатов Госдумы РФ и Законодательного собрания края, но и депутатов городской Думы, на 10:00 местного времени явка составила 2%. Невысокой оказалась явка и в городе Березники, здесь за первые два часа проголосовали 2,5% зарегистрированных избирателей.

На данный момент на избирательных участках нарушений не выявлено, выборы идут в рабочем режиме, — сообщили в крайизбиркоме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во всех годах Прикамья ведется видеонаблюдение. Онлайн-трансляцию посмотреть с каждого избирательного участка городов края. На выборах работает 8,5 тысячи наблюдателей от всех политических партий.

Отметим, что 18 сентября 2016 года, в единый день голосования, пермякам предстоит выбрать депутатов Государственной думы по партийным спискам и четырем одномандатным округам. Кроме этого, проходят выборы депутатов Законодательного собрания Пермского края: 30 человек — по одномандатным округам и 30 — по партийным спискам. В 26 муниципальных образованиях, включая города Пермь, Соликамск, Чусовой и Кудымкар, и сельских поселениях тоже будут выбирать местных депутатов.

Общее количество избирателей Пермского края по состоянию на 1 января 2016 года составляет 2 млн 78 тыс. 332 человека.